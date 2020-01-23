Seramik kursuna engellilerden ilgi

BUGÜN NELER OLDU

Mersin'deEngelsiz Mesleki Eğitim Merkezinde verilen seramik kursu, engelli bireylerden yoğun ilgi görüyor. Kursa katılan engelli bireyler, el becerilerini geliştirip eğlenceli vakit geçirirken, kurs sonunda el emeklerini görücüye çıkarıp, kazanacakları para ile de aile ekonomilerine katkı sunmayı planlıyor. Kurslara katılan engelli bireyler bir yandan sosyalleşirken, bir yandan da yaşamlarına farklı bir yön çizmenin keyfini yaşıyor. Engelsiz Mesleki Eğitim Merkezinde "Mesleki Eğitimle Güçleniyoruz Projesi" kapsamında düzenlenen seramik kursuna katılan engelli bireyler, boş zamanlarını değerlendirip, yeni arkadaşlar edinip, sosyalleşirken, yeteneklerini de ortaya çıkarma fırsatı elde ediyor. Yakınlarına çeşitli objeler boyamalarının yanı sıra el emeği göz nuru ürünleri de yakın zamanda açmayı planladıkları kermeste satışa sunacak olan engelli gençler, kurs sayesinde hobi sahibi oldu.