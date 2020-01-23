TEKNOFEST büyük fırsat

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, 22-27 Eylül tarihlerinde Gaziantep'te gerçekleştirilecek, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST'in kentin teknolojiye ayak uydurmasında büyük katkısı olacağını söyledi. GSO'nun yılın ilk meclis toplantısının açılışında konuşan Konukoğlu, 2020 yılının hayırlı olmasını diledi. Konukoğlu, "TEKNOFEST kapsamında 27 farklı dalda yarışmalar düzenlenecek. 6 günlük süreç içerisinde 2 milyona yakın insanın TEKNOFEST'i ziyaret edeceği düşünülüyor. Gaziantep için önemli bir fırsat olan bu organizasyondan hepimiz çıkarımlarda bulunmalıyız. Yeni teknolojilere ayak uydurmamız gerektiğini her fırsatta söylüyoruz. Bu bağlamda TEKNOFEST inşallah şehrimiz için hayırlı olacak. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. Meclis üyelerine odanın faaliyetleri, Gaziantep'in ihracat, üretim ve genel ekonomi verileri hakkında bilgiler veren GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de, "Gaziantep 2019 yılı ihracatını bir önceki yıla göre yüzde 7,7 oranında artışla 7 milyar 471 milyon 843 bin dolarla kapattı. Bu yıl da kentimizin, ülkemizin her alanda daha da ileri gitmesi için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Endüstri 4.0 çağını yakalamanın ancak bilişimle olacağına dikkati çeken Ünverdi, "Yerli otomobilimizin çıkmasıyla beraber inşallah 2 yıl sonra kendi ülkemizin arabasına bineriz. Endüstri 4.0'ı yaşadığımız bu çağa ayak uydurabilmemiz ancak bilişim ile olacak. İnanıyorum ki bunu da kamu ve özel sektör el ele vererek, genç potansiyelimizle hep birlikte başaracağız. Bu hedef doğrultusunda TEKNOFEST'i iyi değerlendirmek zorundayız" diye konuştu.

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