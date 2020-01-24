55 eserden oluşan iki ayrı resim sergisi açıldı

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KıbrısModern Sanat Müzesi için Dağıstanlı resim sanatçıları Patimat Guseynova, Gabibulla Gabibullaev, Magomed Dibirov, Zakaria Zakariaev'e ait 25 eser ile Kırgızistanlı resim sanatçıları Altynbek Torogeldiev, Ilias Sheripbaev, Mamyraly Eshbaev, Turgun Tashkuziev, Yrysbai Tolonov, Kanat Muratayev'e ait 30 eser ile iki ayrı karma resim sergisi Milli Eğitim ve Kültür eski Bakanı UBP Girne Milletvekili Özdemir Berova tarafından açıldı. Açılışa Berova, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof.Dr. Yusuf Baran, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Alper Baba, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör yardımcısı, enstitü müdürü, dekanlar, öğretim elemanları, sanatçılar ve misafirler katıldı. Prof.Dr. Tamer Şanlıdağ, bir ülkenin varlığını ancak bilim ve sanatla sürdürebileceğini belirtti.