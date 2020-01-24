Gaziantep’in Moral Evi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı iş birliğiyle kurulan Alzheimer Hastaları ve Yakınları Buluşma Merkezi'nde (Moral Evi), hastalara moral, yakınlarına da hizmet veriyor. Merkeze gelen hastaların, hastalıklarının ilerle mesi yapılan etkinlikler sayesinde hem fiziksel hem de zihinsel olarak engellenmeye çalışılıyor. Alzheimer hastaları ve yakınları için kurulan Moral Evi kapısını, 14 Mayıs 2018 tarihinde hastalara açtı. Merkezde hafta içi her gün sabahtan, akşama kadar kayıtlı 102 hastaya hizmet veriliyor. İlk ve orta düzeyde hastaların kabul edildiği merkezde, Alzheimer hastalığının ilerlemesinin durdurulması için farklı aktiviteler yapılıyor. Ahşap boyamadan, müzik dinletisine, zeka oyunlarına kadar birçok sosyal çalışmanın yürütüldüğü merkezde, fizik tedavi ve spor faaliyetleriyle hastaların bedenleri de güçlendiriliyor. Hastalık derecesine göre gruplara ayrılan hastalar her gün evlerinden servisle ücretsiz olarak alınarak merkeze getiriliyor. Burada hastaların hafızaları ile el ve göz koordinasyonu düzenlenen oyun ve el işi etkinlikleriyle korunmaya çalışılıyor. Yine hastalığa bağlı kas ile iskelet yapısı bozulmaları da spor ve fizik tedavi yöntemleri ile korunuyor. Merkez sorumlusu ve psikolog Selin Tunç ise merkezin sadece hastalara değil, yakınlarına da hizmet verdiğini belirti

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