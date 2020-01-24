Gaziantepli melekler 22 puana yükseldi

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Ligi B gurubunda mücadele eden, kendi sahasında ağırladığı'u 3-1 mağlup etti.nda oynan karşılaşmanın ikinci setinden itibaren büyük üstünlük sağlayan Gaziantep temsilcisibayan voleybol takımı sahadan 3-1 sonuçla galip ayrılarak puanını 22'ye yükseltti.Bağcı, "Ligdeki önemli takımlardan birisi olan Kahramankazan Belediyespor'u yenmek önemli. Rakip takım üç yeni takviye ile sahaya çıkmasına rağmen oyuncularımızın disiplini ve tecrübesiyle maçı kazandık. Önümüzdeki günlerde takviyeler yapacağız. Bununla ilgili olarak çalışmalarımız son aşamaya gelmiştir" dedi.