Gaziantepli melekler 22 puana yükseldi

Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Ligi B gurubunda mücadele eden Merinosspor
, kendi sahasında ağırladığı Ankara Kahramankazan Belediyespor
'u 3-1 mağlup etti. Talat Özkarslı Kapalı Spor Salonu'
nda oynan karşılaşmanın ikinci setinden itibaren büyük üstünlük sağlayan Gaziantep temsilcisi Merinosspor
bayan voleybol takımı sahadan 3-1 sonuçla galip ayrılarak puanını 22'ye yükseltti. Kulüp Başkanı Ali Bağcı, takımın ekip anlayışıyla ve oyuncuların azmiyle ligde üst sıralara oynayan takımlar arasında olduğunu ifade etti.
Bağcı, "Ligdeki önemli takımlardan birisi olan Kahramankazan Belediyespor'u yenmek önemli. Rakip takım üç yeni takviye ile sahaya çıkmasına rağmen oyuncularımızın disiplini ve tecrübesiyle maçı kazandık. Önümüzdeki günlerde takviyeler yapacağız. Bununla ilgili olarak çalışmalarımız son aşamaya gelmiştir" dedi.