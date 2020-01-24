Kocaispir: Şampiyon sporcuların yanındayız

BUGÜN NELER OLDU

Adana'da Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir voleybolda İl birincisi olankız ve erkek takımlarını ağırladı. Misis'ten Adana birincisinin çıkmasının çok önemli olduğunu belirten Başkan Kocaispir,dedi. Öğrencilerin derslerini de ihmal etmemelerini istedi. Bölge ve Türkiye şampiyonasında başarılar diledi. Şehit Muharrem Erdoğan Ortaokulu Müdürü Seçkin Yıldır, Havraniye Mahalle Muhtarı, antrenörlerve öğrenciler başarı sözü verdi. Başkan Kocaispir sporculara eşofman takımı, top, spor ayakkabı temin edileceğini söyleyerek,dedi.