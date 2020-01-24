Kocaispir: Şampiyon sporcuların yanındayız

Adana'da Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir voleybolda İl birincisi olan Şehit Muharrem Erdoğan Ortaokulu
kız ve erkek takımlarını ağırladı. Misis'ten Adana birincisinin çıkmasının çok önemli olduğunu belirten Başkan Kocaispir, "Misis'ten bir başarı hikayesi çıktı. Kendilerinden sonra gelen nesile örnek olacaklardır. Çocuklarımızın her zaman yanında olup, destekleyeceğiz"
dedi. Öğrencilerin derslerini de ihmal etmemelerini istedi. Bölge ve Türkiye şampiyonasında başarılar diledi. Şehit Muharrem Erdoğan Ortaokulu Müdürü Seçkin Yıldır, Havraniye Mahalle Muhtarı Durmuş Ünal
, antrenörler Barış Şahin, Murat Gözergil
ve öğrenciler başarı sözü verdi. Başkan Kocaispir sporculara eşofman takımı, top, spor ayakkabı temin edileceğini söyleyerek, "Güçlü rakiplerinizi yenerek küçük bir bölgeden şampiyon olmanız çok değerli. Sizlerle gurur duyuyoruz. Voleybolu ve sporu hiç bırakmayın. Sizler, sizden sonra gelecek olan nesillere örnek olacaksınız. Sizleri bölge şampiyonu ve ardından Türkiye şampiyonu olarak görmek istiyoruz"
dedi.