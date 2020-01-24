Mehmet’e patron değil kol kanat oldu

Adana'daMehmet Çekip, 2019'da sigortasız çalıştığı ayakkabı atölyesinde çıkan yangın sonucunda elleri ve vücudu yandı. Çekip, 3 ay yoğun bakımdaki tedavisinin ardından taburcu edildi. Sol el parmaklarını kaybeden, sağ el parmakları da yanık nedeniyle kullanamayan Çekip, hasta babasının tedavisi ve evlerini kirasını ödemeyince iş aramaya başladı. 1 yıl boyunca iş arayan Çekip, çalışacak bir yer bulamayınca sosyal medyadaki iş ilanlarına bakmaya karar verdi. Ali Sancaklı'nın sahibi olduğu ve personel ihtiyacı olan, ev gereçleri imalatı yapılan firmaya başvurdu. Sancaklı'yla telefonda konuşan Çekip, "Benim işe çok ihtiyacım var, kimse bana iş vermiyor. Dilencilik yapamam, aileme bakmam gerekiyor ama benim ellerim yok" dedi. Bunun üzerine Sancaklı, Çekip ile buluştuktan sonra işe aldı. Sancaklı ilk olarak, Çekip'in sigortasını yapıp asgari ücretle işe başlattı. Sancaklı, elleri olmadığı için pres ve bükme makinelerinde çalışamayan Çekip'e, "Sen burada hiçbir iş yapma, sadece dükkanda dur, yapabileceğin şeyleri yap. Biz senin maaşını her ay vereceğiz" dedi. 3 ay bu şekilde, işe gidip gelen Çekip, "Ben dilenci değilim, oturduğum yerden para alamam. Yapabileceğim bir iş yoksa ben gitmek istiyorum" deyince bu sözden çok etkilenen Sancaklı, atölyedeki insan gücü gerektiren makinelere, Mehmet Çekip'in bileğiyle kontrol edebileceği hidrolik kol ekletti. Bu dizayna 13 bin lira para harcayan Sancaklı, daha sonra Mehmet'i bu makineye görevlendirdi. Engelsiz bir insan gibi, rahatlıkla demir boruları büken Mehmet, eskiden 1 günde yapılan işleri çok kısa sürede yapmaya başladı. Yeniden doğduğunu artık para kazandığını söyleyen Mehmet, "Patronum bana hayat verdi. O benim ağabeyim, artık evime ekmek götürebiliyorum. Ellerim bu halde olduğu için kimse bana iş vermedi. Herkes beni dışladı, çok zor günler geçirdim. Şimdi herkes gibi çalışıyorum" diye konuştu.

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