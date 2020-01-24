Melih ABİ: Voltaj düşüklüğü ve sonrasında çıkan yangın korku yarattı

Bir musibet bazen hayat kurtarır. Mahfesığmaz Mahallesi'nde benzeri şey oldu. 79097 sokakta bulunan Doğru Apartmanında yaşayan bir ev sahibi voltaj düşüklüğü yüzünden sigortalara giden elektriği kesmek istedi. Kolu indirmeye gidince saatin yandığını gördü. Kısa bir panik yaşayan adam apartmandaki yangın tüpü ile yangını söndürdü. Buraya kadar her şey normal gidiyor. Sonra 186'yı arayıp arıza bilgisi verdi. 03.30'a kadar gelen olmadı. O saatte gelen ekipte sorunu çözemedi. Ancak ertesi gün gelen ekip saati değiştirip eve elektrik verebildi. Voltaj düşüklüğü kötü. Hele de geç müdahale. Apartmanda yangın tüpünün bulunması bir faciayı önledi. O tüp olmasa belki yangın can alacaktı.Tarsus'ta özellikle Ticaret Odası, Ulu Cami civarı ve Kaymakamlık karşısı tüm ara sokaklar, ana caddeler araçlar nedeniyle işgal altında. Hakan Ç, "Defalarca dile getirdim, ancak denetim yetersiz. Oralar ya araçlarla kapalı ya da masa sandalye atanlarla. Buralarda kaza olsa, hasta olsa ambulans geçemiyor. Yangın olsa itfaiye giremez. Yazık bu kentin gezilecek tüm yerleri kargaşa ve işgal halinde" diyor. CHP'li başkan niye bakmıyorsun! Bu sorunları ben mi çözeceğim?

BUGÜN NELER OLDU