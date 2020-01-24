Müzik öğretmenliği yüksek lisans ve doktora başvuruları başladı

BUGÜN NELER OLDU

YakınDoğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü müzik öğretmenliği ana bilim dalı 2019-2020 bahar yarıyılı için lisans, yüksek lisans ve doktora başvuruları başladı. YÖK ve YÖDAK onaylı programlarımıza 2019- 2020 Öğretim Yılı için lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi kabul edilecektir. Giriş Sınavı; Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Sarayı Giriş Katı, Müzik Öğretmenliği Bölümü Orkestra ve Mioy Sınıfı'nda 31 Ocak 2020 Cuma günü saat: 10:00'da yapılacaktır. Detaylı bilgi için emine.kivancoztug@ neu.edu.tr adresine e-posta yollayabilir ya da (0392) 680 20 00–5168 numaralı telefondan bölüme ulaşabilirsiniz.