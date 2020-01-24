GURME

TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'un teknik direktörü Uğur Tütüneker, pazar günü sahalarında yapacakları Boluspor maçını kazanmak istediklerini söyledi. Tütüneker, geçen hafta deplasmanda Ekol Hastanesi Balıkesirspor'u 6-1 mağlup ettiklerini belirterek, güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi. Tütüneker,dedi. Tütüneker, ligin bir maraton olduğunu vurgulayarak,şeklinde konuştu.İstedikleri oyunu sahaya yansıtabilmenin önemine değinen teknik adam Tütüneker, "Güzel bir takımımız var. Camia da bizi destekliyor. Yeni transferlerimizin bazılarının kampa yetişmeleri de çok iyi oldu. Çok önemli futbolcularımız var. Onlarla beraber inşallah hep beraber, 'O sene bu sene' demek istiyoruz. Taraftarımız bizi sonuna kadar desteklesinler. Biz de elimizden gelen her şeyi yapıp özlemi gidereceğiz" şeklinde konuştu.TFF1. Lig takımlarından Adanaspor ve Adana Demirsporlu futbolcular ve teknik heyet Adana'da Esas 01 Burda AVM'de Ziyafe Kayseri Mutfağı'nın açılışına katıldı. Anadolu Türk mutfağının lezzetlerini bir gurme edasında tadan yıldız isimler, yemeklere tam puan verdi. İşletme sahibi Salim Yiğit, Adana'ya yapılan yatırımın açılışını Adana'nın iki büyük kulübünün futbolcuları ile birlikte yaptıklarını belirtti. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği açılışta Erkan Zengin, "Evden uzak olunca anne yemeklerini özledim" dedi.