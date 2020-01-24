TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'un teknik direktörü Uğur Tütüneker, pazar günü sahalarında yapacakları Boluspor maçını kazanmak istediklerini söyledi. Tütüneker, geçen hafta deplasmanda Ekol Hastanesi Balıkesirspor'u 6-1 mağlup ettiklerini belirterek, güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi. Tütüneker, "Hazırlık dönemimiz de çok iyi geçmişti. Nokta transferler yaptık. Başkanımızdan, yönetimimizden, herkesten Allah razı olsun. Bize iyi bir ortam sağladılar"
dedi. Tütüneker, ligin bir maraton olduğunu vurgulayarak, "Hiç havaya girmenin bir anlamı yok. Bizim 16 maçımız var ve hepsine tek tek bakacağız. Bu hafta Boluspor ile karşılaşacağız. Her maça adayız ve her maçı kazanmak istiyoruz. Boluspor maçına iyi konsantrasyonla çıkıp kendi mantalitemizle oynayıp rakibimizi yenmek istiyoruz. Şansımız yüksek, son 3 maçta 3 galibiyet aldık. Yavaş yavaş yukarı da tırmanıyoruz"
şeklinde konuştu.
'TARAFTAR DESTEĞİ BAŞARIDA ÖNEMLİ'
İstedikleri oyunu sahaya yansıtabilmenin önemine değinen teknik adam Tütüneker, "Güzel bir takımımız var. Camia da bizi destekliyor. Yeni transferlerimizin bazılarının kampa yetişmeleri de çok iyi oldu. Çok önemli futbolcularımız var. Onlarla beraber inşallah hep beraber, 'O sene bu sene' demek istiyoruz. Taraftarımız bizi sonuna kadar desteklesinler. Biz de elimizden gelen her şeyi yapıp özlemi gidereceğiz" şeklinde konuştu.
FUTBOLCULAR GURME OLDU
TFF
1. Lig takımlarından Adanaspor ve Adana Demirsporlu futbolcular ve teknik heyet Adana'da Esas 01 Burda AVM'de Ziyafe Kayseri Mutfağı'nın açılışına katıldı. Anadolu Türk mutfağının lezzetlerini bir gurme edasında tadan yıldız isimler, yemeklere tam puan verdi. İşletme sahibi Salim Yiğit, Adana'ya yapılan yatırımın açılışını Adana'nın iki büyük kulübünün futbolcuları ile birlikte yaptıklarını belirtti. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği açılışta Erkan Zengin, "Evden uzak olunca anne yemeklerini özledim" dedi.