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Özbozkurt, ’u İngilizce olarak anlattı

Giriş Tarihi: 24.1.2020 ABONE OL
Özbozkurt, 15 Temmuz’u İngilizce olarak anlattı
Tarsus Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Onur Başar Özbozkurt'un, 15 Temmuz hanin darbe girişimi üzerine İngilizce yazdığı makalesi yayınlandı. "On the Business Strategies of Major Foreign-Owned Multinational Corporations in Turkey After July 15 Coup Attempt (Türkiye'de Faaliyet Gösteren Yabancılara Ait Çok Uluslu İşletmelerin 15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrasındaki İşletmecilik Stratejileri Üzerine) başlıklı özgün çalışması, sadece sınırlı çalışmaya yer verilen, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi'nin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü temalı Özel Sayısı'nda yayınlandı.
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Özbozkurt, 15 Temmuz’u İngilizce olarak anlattı
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