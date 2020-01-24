Prof. Dr. Tümay: Kaliteli eğitime önem veriyoruz

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tümay, yeni bir üniversite olmalarına rağmen çok büyük adımlar attıklarını belirterek, "Kaliteli bir şekilde büyüyoruz" dedi. SABAH Gazetesi Bölge Temsilcisi Ersin Ramoğlu, Adana Haber Müdürü Melih Torunlar, Turkuvaz Dağıtım Bölge Müdürü Tolga Baraner, Rektör Prof. Dr. Tümay'ı ziyaret etti. Çukurova Üniversitesi'nin ardından Adana'da ikinci devlet üniversitesi olduklarının belirten Rektör Rektör Prof. Dr. Tümay, "Çukurova ile kıyaslandığında puanlar biraz geride. Çukurova Üniversitesi'nin bittiği yerde Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi başlıyor. Birçok üniversiteden daha donanımlı kadroya sahibiz" dedi. "Öğrencilerimiz aldıkları puanlara göre çok üst düzey eğitim alıyorlar" diye konuşan Prof. Dr. Mehmet Tümay, "Örnek verecek olursak bilgisayar mühendisliği ile elektrik elektronik mühendisliği bölümlerinde Çukurova Üniversitesi'nde 11 öğretim üyesi bulunurken bu sayı bizde 17. Genç, dinamik bir kadroya sahibiz" şeklinde konuştu. Rektör Prof. Dr. Mehmet Tümay, "Araştırma görevli sayımız ortalama 7-8 civarında. Bu çok büyük bir rakam. Her laboratuvarda bir asistanı var. Kaliteli büyümeyi istiyoruz. Sanayi ile birliği içerisindeyiz. Öğrencilerimiz bitirme döneminde sanayiye giderek staja giriyorlar. Kendi mesleklerini görüyorlar. Aslında hayata atılmış oluyorlar" dedi.

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