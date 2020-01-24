Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Sokak ortasında silahlı çatışma: 2 yaralı

Sokak ortasında silahlı çatışma: 2 yaralı

NESLİHAN ÖZBOZKURT Güney
Giriş Tarihi: 24.1.2020 ABONE OL
Sokak ortasında silahlı çatışma: 2 yaralı
Mersin'in Tarsus ilçesinde hasım oldukları iddia edilen kişiler, birbirlerini av malzemesi dükkanında vurdu, 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre olay, öğlen saatlerinde Caminur Mahallesi Cengiz Topel Caddesi ile 0801 sokağın kesiştiği noktada av malzemeleri satılan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, daha önceden kavgalı ve birbirine hasım oldukları öne sürülen E.A. ile İ.A. adlı kişiler 01 DCY… plakalı araçla, av malzemesi satışı yapan dükkanına giren Ferhat İ. (28) adlı şahsı takip etmeye başladı. İşyerine giren E.A. ile İ.A. üzerlerinde bulundurdukları silahla Ferhat İ.'ye ateş ederek, sol bacağının diz bölgesinde yaralarken, Ferhat İ. ise karşılık vererek İ.A.'yi (28) bacağından vurdu. Şüpheli E.A., yaralı kardeşi İ.A.'yı alıp aynı araçla olay yerinden uzaklaştı. İ.A. yaralı olarak Tarsus'ta özel bir hastaneye kaldırılırken, Ferhat İ. ise Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 2 yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken, silahlı çatışmanın alacak verecek yüzünden çıktığı iddia edildi. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sokak ortasında silahlı çatışma: 2 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN