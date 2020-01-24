Sokak ortasında silahlı çatışma: 2 yaralı

BUGÜN NELER OLDU

Mersin'inTarsus ilçesinde hasım oldukları iddia edilen kişiler, birbirlerini av malzemesi dükkanında vurdu, 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre olay, öğlen saatlerinde Caminur Mahallesi Cengiz Topel Caddesi ile 0801 sokağın kesiştiği noktada av malzemeleri satılan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, daha önceden kavgalı ve birbirine hasım oldukları öne sürülen E.A. ile İ.A. adlı kişiler 01 DCY… plakalı araçla, av malzemesi satışı yapan dükkanına giren Ferhat İ. (28) adlı şahsı takip etmeye başladı. İşyerine giren E.A. ile İ.A. üzerlerinde bulundurdukları silahla Ferhat İ.'ye ateş ederek, sol bacağının diz bölgesinde yaralarken, Ferhat İ. ise karşılık vererek İ.A.'yi (28) bacağından vurdu. Şüpheli E.A., yaralı kardeşi İ.A.'yı alıp aynı araçla olay yerinden uzaklaştı. İ.A. yaralı olarak Tarsus'ta özel bir hastaneye kaldırılırken, Ferhat İ. ise Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 2 yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken, silahlı çatışmanın alacak verecek yüzünden çıktığı iddia edildi. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.