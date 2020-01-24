Sürücü yaralı köpeği veterinere yetiştirdi

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İslahiye ilçesinde aracıyla evine dönen Hacı İsmail Çelik, yolda kanlar içerisinde bulduğu köpeği aracına alıp veterinere yetiştirdi. Çelik, bir kamyonun çarptığı tahmin edilen köpeği tedavisinin ardından sahiplendi. Veterinerde görev yapan teknisyen İsmail Bilben, "Arka ayaklarından bir tanesinin derisi tamamen kalkmış, damar kesilmiş. Öncelikle kanamasını durdurduk, gerekli tedaviyi uyguladık. Şimdi iyi daha da iyi olacak" dedi. Köpeği veterinere yetiştiren Hacı İsmail Çelik, hayvanı bu hale getirenlere tepki göstererek, "Köpeğe yolda buldum. Bir araç çarpıp, bu şekilde bırakmış. İnsan vicdanı bu hayvanı orada bu şekilde bırakmaya razı olamaz. Kim bırakabilir bu hayvanı böyle. Çarpıp kaçan, hayvanı bu hale getiren insan olamaz. Hayvanlara şiddet uygulayanları şiddetle kınıyorum" diye konuştu.