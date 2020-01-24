Vali Demirtaş: Çözüm üretmeye çalışıyoruz

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AdanaValisi Mahmut Demirtaş, çeşitli incelemelerde bulunmak üzere gittiği Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde esnafı iş yerlerinde ziyaret etti. Esnafla hasbihal ederek hayırlı ve bol kazançlar temennisini ileten Vali Demirtaş, kendisine iletilen hususları dinledi. Vali Demirtaş, "Ziyaretlerde vatandaşlarımızın bizden taleplerini, beklentilerini varsa sorunlarını dinleyerek en kısa yoldan çözüm üretmeye çalışıyoruz. Çünkü bizler vatandaşlarımızın huzur ve refahı için varız." dedi. Alın terleriyle evine ekmek götüren esnafın ekonomik hareketliliğin önemli bir unsuru olduğunu ifade eden Vali Demirtaş, mahalle esnafına gösterdikleri sıcak ilgiden dolayı teşekkür ettiğini sözlerine ekledi. Mahalle esnafı ise Vali Demirtaş'a sürpriz ziyareti için teşekkür ettiklerini dile getirdiler. Ziyaretlere Vali Yardımcısı Murat Süzen ve Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl de eşlik etti.