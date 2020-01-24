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Yakalanmamak için ikinci kattan atladı

Giriş Tarihi: 24.1.2020 ABONE OL
Yakalanmamak için ikinci kattan atladı
Gaziantep'te hakkında kesinleşmiş 11 yıl 5 ay hapis cezası bulunan ceza evi firarisi şahıs saklandığı yerde yakalandı. Şüpheli şahıs yakalanmamak için kaçmaya çalışırken bulunduğu adresin ikinci katından atlayarak yaralandı. Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda cezaevi firarisi şüpheli bir şahıs yakalandı. Yakalanan şüpheli şahsın hakkında kesinleşmiş 11 yıl 5 ay cezası bulunduğu belirlendi. Şahıs, saklandığı adrese yapılan operasyonda yakalanmamak için kaçmaya çalışırken evin 2. katından atlayarak yaralandı. Yakalanan firari şahsın hakkında gerekli işlemlerin yapıldığı belirtildi.
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Yakalanmamak için ikinci kattan atladı
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