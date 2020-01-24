Yesemek’te tarihin izleri

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, tarihi Yesemek Heykel Atölyesi ve Tilmen Höyük'te yapılan karbon ve yüzey analizlerinde eski döneme ait bulguların dünyanın medeniyet tarihini değiştireceğini söyledi. Şahin, bölgenin tanıtım çalışmaları için Vali Davut Gül, Milletvekili Derya Bakbak ve İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural ile incelemelerde bulundu. UNESCO Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Yesemek'in kalıcı listeye alınması gerektiğini söyleyen Şahin, "Burada yapılan karbon ve yüzey analizlerinde çok daha eski dönemlere ait bulgular ortaya çıktı. Bu yeni bulgular da dünya medeniyet ve arkeoloji tarihini değiştirecek. Bize düşen şey Yesemek'i kalıcı listeye almak. Kazılarda ortaya çıkan şeyleri bütün dünyaya doğru anlatmamız gerekiyor. Akabinde de milyonlarca insanın buraya gelmesi için çaba göstermeliyiz" dedi. Vali Davut Gül, Yesemek Açık Hava Müzesi'nin 4 bin yıllık bir geçmişe sahip olduğuna dikkati çekerek, "Bu tarihi mekanın UNESCO'nun Dünya Mirası Kalıcı listesinde de yer alacağına inanıyorum. Gerçekten olağanüstü bir değer ve estetiğe sahip. Gerek ulusal gerekse uluslararası alanlarda bu bölgenin tanınması için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

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