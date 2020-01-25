Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > 20 hektar alan zarar gördü

20 hektar alan zarar gördü

Giriş Tarihi: 25.1.2020 ABONE OL
20 hektar alan zarar gördü
Adana'nın Karaisalı ilçesinde gece saatlerinde iki bölgede çıkan orman yangınları kontrol altına alındı. Gildirli ve Çorlu mahallelerinde gece ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye giden Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 35 arazöz, 15 su tankı, 10 iş makinesi ve 150 personelle yangınlara müdahale etti. Kontrol alınan yangınlarda yaklaşık 20 hektar ormanlık alan zarar gördü. Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, yangına kısa sürede müdahale ettiklerini söyledi. Yılmaz, "Önceki gün çıkan yangınlara arazöz, su tankerleri, iş makineleri ve personelimizle hızlıca müdahale ettik. İki yangın da kontrol altına alındı. Bölgede 20 hektara yakın ormanlık alanda zarar oluştu. Şu anda soğutma çalışmalarımız sürüyor" diye konuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
20 hektar alan zarar gördü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN