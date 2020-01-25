Adana’da fırtına çatıları uçurdu

BUGÜN NELER OLDU

Adana'nınKozan ve İmamoğlu ilçelerinde önceki gün akşam saatlerinde başlayan ve gün ağarıncaya kadar etkisini sürdüren fırtına hayatı felç etti. Fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları uçarken evlerin damında bulunan su ısıtma enerji sistemleri de zarar gördü. Fırtına nedeniyle evlerin bahçelerinde bulunan saksılarda ekili çiçekler de yollara saçıldı. Hacıuşağı Mahallesi tarihi Arıkan Konağı yanında bulunan Mustafa Kaplan'a ait binanın çatısı fırtına nedeniyle uçarak komşu evin çatısının üzerine düştü. Semiha Ergün'e ait evin çatısında bulunan su ısıtma enerji sistemleri de fırtına nedeniyle zarar görerek kullanılamaz hale geldi.Fırtına nedeniyle evinin çatısı uçan Mustafa Kaplan, yetkililerden yardım istedi. İmamoğlu ilçesinde ise şiddetli rüzgar ağaçları yerinden söktü. Yaşanan felakette can kaybı olmadı.