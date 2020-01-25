Adanalıların yeni gözdesi; Billur kebabı

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Adana'da, kebap ustası Gökhan Korkmaz (33), restoranında koç yumurtasından yaptığı billur kebabına vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirtti. Korkmaaz, "Adanalılar artık sadece kıyma kebapla yetinmiyor, mangalda çeşitlilik istiyor" dedi. Şırdan, kokoreç, mumbar gibi kalorisi yüksek sakatatların aksine billur kebabının kalorisinin çok düşük olduğunu belirten Korkmaz, protein oranı da yüksek olan bu kebaba özellikle sporcuların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Korkmaz, porsiyonu 25 TL'den satılan kebaba talebin günden güne arttığını belirterek, "Adana dışında bu lezzeti bulmak zor" dedi Tattığı ilk günden beri sık sık restoranına gelip billur kebabı yediğini belirten Nida Korkmaz (18), "Çok güzel bir yemek. Adeta bir protein deposu. Adana kebap da çok güzel ama billur kebabı da bir o kadar lezzetli. Bölge olarak çok zengin ve farklı tatlara sahibiz" dedi.