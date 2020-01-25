Bayraktar iddialı

FF 1. Lig'in 19. haftasında'nın bakımda olması nedeniyle yarınmaçını'nda oynayacak olan Adanaspor hazırlıklarını tamamladı. Sportif Direktör, yol haritasını belirlediklerini ve hedefe ilerleyeceklerini belirtti. Bir ay önce göreve geldiğini söyleyen Bayraktar,dedi.Göreve gelir gelmez çalışmalara başladıklarını belirten Bayraktar,dedi. Bayraktar, transferde Adanaspor'u Adana'yı tanıyan isimlerle anlaştıklarının altını çizerek, "diye konuştu. Yarın deplasmanda oynayacakları Eskişehirspor maçına da değinen Emrah Bayraktar,dedi.Transfer edildiği günden bu yana yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü isteneni veremeyeniçinde konuşan Bayraktar,dedi. Bayraktar,ile görüştüklerini doğruladı.

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