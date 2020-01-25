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Bayraktar iddialı

’un başarılı Sportif Direktörü Emrah Bayraktar taraftarın merak ettiği bir çok konuya açıklık getirdi. Bayraktar, “Yol haritamızı başarıya doğru çizdik” dedi

BORA ERDEM Güney
Giriş Tarihi: 25.1.2020 ABONE OL
Bayraktar iddialı
TFF 1. Lig'in 19. haftasında Yeni Eskişehir Stadı'nın bakımda olması nedeniyle yarın Eskişehirspor maçını Afyonkarahisar Zafer Stadı'nda oynayacak olan Adanaspor hazırlıklarını tamamladı. Sportif Direktör Emrah Bayraktar, yol haritasını belirlediklerini ve hedefe ilerleyeceklerini belirtti. Bir ay önce göreve geldiğini söyleyen Bayraktar, "Burası benim evim yuvam" dedi.

8 TRANSFER YAPTIK
Göreve gelir gelmez çalışmalara başladıklarını belirten Bayraktar, "Bizim görevimiz teknik heyet ile futbolcular arasında köprü kurmak. Adanaspor'un başarısı için çalışıyoruz. Devre arasında Savaş Polat, Hakan Çinemre, Mehmet Sedef, Sami Can Keskin, Celil Yüksel, Canberk Dilaver, Mbilla Etame ve Amidou Diop'u transfer ettik" dedi. Bayraktar, transferde Adanaspor'u Adana'yı tanıyan isimlerle anlaştıklarının altını çizerek, "2Devre arası kampa her zaman zordur. 8 isimi takıma monte etmek uyum acısından her zaman risktir. Biz bu yüzden Adana'yı tanıyan isimlerle anlaştık. Tüm oyuncularımızı karşımıza alıp konuştuk, mülakat yaptık. Gözlerindeki o ışığı görüp anlaştık" diye konuştu. Yarın deplasmanda oynayacakları Eskişehirspor maçına da değinen Emrah Bayraktar, "Rakibimizin durumu bizi aldatmasın. -9 puanları olmasaydı şu anda bizden öndelerdi. Bu yüzden çok dikkatli olmak zorundayız. Bizim için Hatayspor'un önemi neyse Eskişehirspor'un da önemi odur. Galip gelmek için elimizden ne geliyorsa yapacağız" dedi.

EZE, İSMAİL HAKTAN VE İGOR
Transfer edildiği günden bu yana yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü isteneni veremeyen Emeka Friday Eze içinde konuşan Bayraktar, "Eze şu anda takımdan ayrı çalışıyor. 10 güne kadar takımla birlikte çalışmalara başlayacak. Üç haftaya kadar da kadroya gireceğini düşünüyorum" dedi. Bayraktar, İsmail Haktan Odabaşı ve Bursasporlu Igor Da Silva ile görüştüklerini doğruladı.

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Bayraktar iddialı
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