Çocuklar için sosyal sorumluluk projesi

BUGÜN NELER OLDU

GirneÜniversitesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi çalışanlarının desteğiyle 'Yeni Yılda Çocukları Güldürelim' başlıklı bir Sosyal Sorumluluk Projesi gerçekleştirildi. Proje kapsamında Girne 18 yaş altı Rehabilitasyon Merkezi'nden 15 çocuk, Merkez öğretmeni Özlem Dağlı Gökbulut ve diğer öğretmenlerinin eşliğinde Girne Üniversitesi ile Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi'ni ziyaret etti. Öğrenciler, Denizcilik Fakültesi Dekan Yardımcısı Uzak Yol Kaptanı Hilmi Şahlı'nın bilgilendirmesi eşliğinde Gemi Simülasyon Odaları ve Laboratuvarlarını gezdi. Daha sonra ise Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. Nail Bulakbaşı, doktorlar, sağlık ve idari personelinin eşliğinde Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Acil Servis birimini görme fırsatı bulan öğrenciler bazı tıbbi aletleri ve ambulansı yakından tanıyarak, kullanımlarına dair yerinde gözlem yaptılar.