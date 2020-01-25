Çukurova Üniversitesi’ne proje pazarından iki ödül

BUGÜN NELER OLDU

ÇukurovaÜniversiteli bilim insanları yaptıkları araştırma ve geliştirme projeleriyle ödül almaya devam ediyor. Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Yıldız Daşgan ve Prof. Dr. Salih Kafkas yaptıkları projelerle 2 ayrı ödüle layık görüldü. Growthech Uluslararası Tarım Fuarı bünyesinde, Akdeniz Üniversitesi TTO'nun Türkiye genelinde düzenlediği "Bitki Islahı Proje Pazarı" yarışmasında Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. yıldız Daşgan ve Prof. Dr. Salih Kafkas birincilik ve ikincilik derecelerini elde etti. Prof. Dr. yıldız Daşgan "Kavunda Kuraklığa ve Fusarium Hastalığına Dayanıklı Nitelikli Hat ve F1 Hibrit Çeşit Geliştirilmesi" projesiyle birincilik ödülünü getirirken Prof. Dr. Salih Kafkas ise ikincilik ödülünü aldı. Prof. Dr. Daşgan bu projede açık alan ve örtü altı için kuraklığa ve Fusariuma dayanıklı Kırkağaç tipi kavun F1 çeşitleri geliştirildiğini ifade ederek, söz konusu projenin TÜBİTAK tarafından desteklenen bir KAMAG projesinin iş paket olduğunu belirtti.