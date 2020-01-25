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Dişlerimi tanıyorum ağız sağlığıma özen gösteriyorum

Giriş Tarihi: 25.1.2020 ABONE OL
Dişlerimi tanıyorum ağız sağlığıma özen gösteriyorum
Kıbrıs'ın ilk ve tek Çocuk Üniversitesi Özay Günsel Çocuk Üniversitesi, çocukların ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilerini arttırmak, doğru diş bakımını öğretebilmek, doğru beslenmenin nasıl olması gerektiğini anlatabilmek ve bunları bir davranış haline getirmeyi sağlamak amacıyla öğrencilerine, uygulamalı olarak Ağız ve Diş Sağlığı eğitim atölyesi gerçekleştirdi. Atölye kapsamında Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Aylin İslam ile "Dişlerimiz Ne İşe Yarar, Nasıl Çiğneriz" etkinliğini yapan öğrenciler, dişlerin ne işe yaradığını nasıl bir sistemle işlediğini öğrenerek, sağlıklı dişler ve ağız sağlığıyla ilgili bilgiler edindi ve kendi dişlerini kontrol ettirdiler.
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Dişlerimi tanıyorum ağız sağlığıma özen gösteriyorum
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