Elektrikli sobadan çıkan yangın korkuttu

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Erdemli ilçesinde elektrikli sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken ev kullanılamaz hale geldi bir kişi dumandan etkilenerek Erdemli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Edinilen bilgiye göre yangın Erdemli Merkez Mahallesi Türbe Caddesi Fulorya Tovers sitesi C blok birinci katta Önder Göküş'e ait evde meydana geldi. Yangın yatak odasında elektrikli sobanın devrilmesi sonucu meydana geldi. Evdekilerin duman kokusunu duyarak önce mutfağa ardından da duman kokusunun geldiği yatak odasına baktı. Eşyaların yanmaya başladığını gören ev sahibi hemen 112 acili arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Ev sahibi Önder Göküş, yangının elektrikli sobanın yatak odasında devrilmesi sonucu çıktığını söyledi. Göküş, tek tesellisinin ailesine ve çocuklarına bir şey olmadığını yangından etkilenen çocuklarının ağladığını ve çok korktuklarını dile getirdi.