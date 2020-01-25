Erhan ÖZMEN: 24 Ocak’ın 40.yılı

Dün tarih 24 Ocak'tı… Dün, Türkiye ekonomisinin dönüm noktalarından birinin 40.yıl dönümüydü. 40 yıl önce 24 Ocak 1980'de ne olmuştu, yaşı yetmeyenler için kısaca hatırlayalım. Aslında 24 Ocak'ın tek en kısa tanımı :Yani o zamana kadar ithal ikameci, dışa kapalı olan ekonomimiz dışa açıldı. Dönemin Başbakanı Süleyman Demirel, 1979 yılında Başbakanlık ve Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Müsteşarı Turgut Özal'a yeni bir ekonomi programı hazırlama görevi veriyor ve hazırlanan program 24 Ocak 1980'de kamuoyuna açıklandı. Yeni bir ekonomik program hazırlanması elbette hadi hükümet olarak bir yenilik yapalım diye değil ihtiyaçtan doğmuştu. Çünkü ekonomide üretim azalmış, karaborsacılık artmış, halkın çay, şeker, tüp almak için saatlerce kuyrukta beklediği dönemlerden bahsediyoruz. O nedenledenilerek olmadı. Sert kararlar alınarak ekonomiye keskin dönüşlerin yaşatıldığı bir dönemdi. 24 Ocak kararları özünde ekonomiyi rekabete açmayı, ihracata yönelik büyüme ve finansal serbestleşmeyi hedefleyen kararlardı. Devletçi politikalardan uzaklaşıp, özel sektörün girişimciliği öne çıkardı. 24 Ocak kararları bizi içe dönük ekonomiden dışa açık ekonomiye taşıdı. 2001'deki Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı da aslında bunun bir devamıydı. 40 yıl önce alınan bu kararların ve ardından kurumsal altyapısını sağlamlaştırma ve yapısal dönüşüm niteliğindeki 2001 programında tarihe geçen radikal müdahalelerdi. Benim her ikisi için de yorumumum ortada bir sorun vardı, çözüm için radikal kararlar alma cesareti gösterilen kararlardı.

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