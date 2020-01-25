Hz. İsa ve Hz. Meryem figürlü ikon ele geçirildi

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BUGÜN NELER OLDU

11 ila 13. yüzyıllara ait olduğu değerlendirilen, üzerinde Hz. İsa ve Hz. Meryem figürlerinin yer aldığı 23x28.5 santimetre ebadında ikon ele geçirildi. Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bir kafede tarihi değere sahip tablo olduğu bilgisine ulaşan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu iş yerine operasyon düzenledi. Kafede yapılan aramada 23x28.5 santimetre ebadında ahşap üzerine işlenmiş Hz. İsa ve Hz. Meryem ana figürü bulunan tablo ele geçirildi.