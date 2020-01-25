Kaçakçılara göz açtırmıyorlar

Adana'da
düzenlenen
kaçakçılık operasyonunda
3
şüpheli gözaltına
alındı. İl Emniyet
Müdürlüğü
Kaçakçılık Büro
Amirliği ekipleri,
Tarsus-Adana-Gaziantep
Otoyolu'nda yaptığı uygulamada,
M.İ. yönetimindeki
otomobili şüphe üzerine
durdurdu. Aramada
135 kilogram kaçak tütün
ele geçirildi, M.İ. gözaltına
alındı. Ekipler, uygulama
noktasında durdurduğu
şehirlerarası yolcu otobüsünün
bagajında da
arama yaptı. Aramada,
1760 paket kaçak sigara
ve 1250 kaçak elektronik
sigara kartuşu ele geçirildi.
Otobüsteki yolculardan
M.A.G. ve İ.M.G. ekiplerce
gözaltına alınarak emniyete
götürüldü.