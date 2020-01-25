Kaçakçılara göz açtırmıyorlar

BUGÜN NELER OLDU

Adana'dadüzenlenenkaçakçılık operasyonundaşüpheli gözaltınaalındı. İl EmniyetMüdürlüğüKaçakçılık BüroAmirliği ekipleri,Tarsus-Adana-GaziantepOtoyolu'nda yaptığı uygulamada,M.İ. yönetimindekiotomobili şüphe üzerinedurdurdu. Aramada135 kilogram kaçak tütünele geçirildi, M.İ. gözaltınaalındı. Ekipler, uygulamanoktasında durdurduğuşehirlerarası yolcu otobüsününbagajında daarama yaptı. Aramada,1760 paket kaçak sigarave 1250 kaçak elektroniksigara kartuşu ele geçirildi.Otobüsteki yolculardanM.A.G. ve İ.M.G. ekiplercegözaltına alınarak emniyetegötürüldü.