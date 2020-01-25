Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Kamyonlardan bin litre mazot çaldılar

Kamyonlardan bin litre mazot çaldılar

Giriş Tarihi: 25.1.2020 ABONE OL
Kamyonlardan bin litre mazot çaldılar
Adana'da iki kamyonun yakıt deposundan bin litre mazot çaldıkları iddiasıyla yakalanan iki zanlı cezaevine gönderildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Süleyman Vahit Caddesi'nde gece park halindeki iki kamyondan bin litre mazot çalınması üzerine çalışma başlattı. Hırsızlık zanlılarının Mustafa K. (34) ile Suriyeli Muhammed El Ş. (28) olduğunu tespit eden polis, iki şüpheliyi evlerinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kamyonlardan bin litre mazot çaldılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN