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Kaybolan bekçi 14 gündür aranıyor

Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi Tarsus açıklarında 14 gündür kayıp olan bekçi Oktay Avcı’yı arama çalışmaları sürüyor

Giriş Tarihi: 25.1.2020 ABONE OL
Kaybolan bekçi 14 gündür aranıyor
Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Ocak'ta balık tutmak için kayıkla denize açıldıktan sonra haber alınamayan bekçiyi arama çalışmaları devam ediyor. Tarsus Emniyet Müdürlüğü bünyesinde mahalle ve çarşı bekçisi olarak görev yapan Oktay Avcı'yı (32) bulmak için yürütülen çalışmalar, drone desteğiyle sürüyor.

EKİP SAYISI ARTTI
Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timinin (DEGAK) 6 personeli ile Mersin ve Adana Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı su altı grup amirliklerinde görevli 10 polis çalışmalarda yer alıyor. AFAD ekiplerinin kıyıdan yürüttüğü aramalara vatandaşlar da destek veriyor. Avcı ile balık tutmak için Kulak Mahallesi'nden denize açılan bekçi Ömer Özer'in (32) cansız bedeni 16 Ocak'ta yaklaşık 60 metre açıkta bulunmuştu.
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Kaybolan bekçi 14 gündür aranıyor
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