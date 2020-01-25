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Lider Hatayspor Menemen’i bekliyor

Hatay, bu hafta ekibini de devirip yola dolu dizgin devam etmek istiyor

Giriş Tarihi: 25.1.2020 ABONE OL
Lider Hatayspor Menemen’i bekliyor
Lider Hatayspor, TFF 1. Lig'in 19. haftasında evinde karşılaşacağı Menemenspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Bordobeyazlı ekip, yarın evinde oynayacağı Menemenspor mücadelesinin hazırlıklarına yaptığı antrenmanla sürdürdü. Osman Çalğın Tesisleri'nde Teknik Direktör Bayram Toysal yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra pas drili, top kapma ve dar alan çalışması ile antrenmanı tamamladı. Kulüp Başkanı Nihat Tazeaslan, bordobeyazlı futbolcuların antrenmanını izledi.
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Lider Hatayspor Menemen’i bekliyor
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