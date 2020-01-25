Lider Hatayspor Menemen’i bekliyor

BUGÜN NELER OLDU

Lider Hatayspor,'in 19. haftasında evinde karşılaşacağımaçı hazırlıklarını sürdürüyor. Bordobeyazlı ekip, yarın evinde oynayacağımücadelesinin hazırlıklarına yaptığı antrenmanla sürdürdü.Futbolcular daha sonra pas drili, top kapma ve dar alan çalışması ile antrenmanı tamamladı.