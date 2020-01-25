Lider Hatayspor Menemen’i bekliyor

Lider Hatayspor, TFF 1. Lig
'in 19. haftasında evinde karşılaşacağı Menemenspor
maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Bordobeyazlı ekip, yarın evinde oynayacağı Menemenspor
mücadelesinin hazırlıklarına yaptığı antrenmanla sürdürdü. Osman Çalğın Tesisleri'nde Teknik Direktör Bayram Toysal yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Futbolcular daha sonra pas drili, top kapma ve dar alan çalışması ile antrenmanı tamamladı. Kulüp Başkanı Nihat Tazeaslan, bordobeyazlı futbolcuların antrenmanını izledi.