Şampiyon hokeycilere baklavalı uğurlama

Avrupa Şampiyonu olan ve Salon Süper Ligi ikinci etap hazırlıkları için Alanya'ya giden Gaziantep Polisgücüspor Kulübü
kadın ve erkek takımlarının hokey oyuncuları ve teknik heyetine son antrenmanda baklava ikram edildi. Son antrenmanda sporcuları Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan, Başkan Yardımcısı Celal Akarçay, Yönetim Kurulu Üyeleri Yaşar Akdağ ve Esin Dedemoğlu yalnız bırakmadı.
Sporculara baklava yediren Başkan Kaplan
ve yönetim kurulu üyeleri süper ligden iki şampiyonluk kupası beklediklerini ifade etti. Antrenmanı da izleyen Kaplan, "28 Ocak 1 Şubat 2020 tarihleri arasında THF Erkekler Salon Hokey Süper Ligi ikinci etabı, 3 Şubat 8 Şubat 2020 tarihleri arasında ise THF Kadınlar Salon Hokeyi Süper Ligi ikinci etapları gerçekleştirilecek. Süper ligin iki şampiyonluk kupasını da Gaziantep'e getireceğimize inanıyoruz"
dedi.