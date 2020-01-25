Şampiyon hokeycilere baklavalı uğurlama

BUGÜN NELER OLDU

Avrupa Şampiyonu olan ve Salon Süper Ligi ikinci etap hazırlıkları için Alanya'ya gidenkadın ve erkek takımlarının hokey oyuncuları ve teknik heyetine son antrenmanda baklava ikram edildi.Sporculara baklava yedirenve yönetim kurulu üyeleri süper ligden iki şampiyonluk kupası beklediklerini ifade etti. Antrenmanı da izleyen Kaplan,dedi.