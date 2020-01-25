BUGÜN NELER OLDU

Adana polisi okulların tatile girmesiyle birlikte şehit çocuklarına karne hediyesi olarak Tarsus hayvanat bahçesi ile ve tarihi turistik gezi düzenledi. Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatı üzerine Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü'nce şehit çocuklarına gezi planlanması yaptı.Emniyet Müdürlüğü binasında toplanan şehit çocukları burada Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile birlikte bir süre sohbet ettikten sonra otobüslere binerek Tarsus'a götürüldü. Geziye katılan Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın eşi Meryem Aktaş, şehit çocuklarını bir an olsun yalnız bırakmayarak onlarla yakından ilgilendi.Geziye katılan çocuklar özellikle hayvanat bahçesinde unutulmaz anlar geçirdiler. Daha sonra tarihi turistik yerleri gezen çocuklara buradaki görevlileri tarafından bilgiler verildi. Eğlenceli gezinin ardından Adana'ya dönen çocuklar ve aileler kendilerini yalnız bırakmayan Meryem Aktaş ile polislere teşekkür ettiler.