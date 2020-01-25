Sibel Güngör’ün büyük başarısı

BUGÜN NELER OLDU

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kulübü sporcularından, 18-23 Ocak 2020 tarihleri arasında düzenlenen'nda 68 kilo Kadınlar kategorisinde gösterdiği başarılı performansıyla milli takıma seçilerek İstanbul'da düzenlenecek'nda ülkeyi temsil etmeye hak kazandı.'nda gerçekleştirilen şampiyonada mücadele eden, Gençler 68 kilo kadınlar kategorisinde 8'inci sıraya yerleşerek İstanbul'da düzenlenecek'nda ülkeyi temsil edecek. Ankara'da organize edilen'nda kıran kırana geçen müsabakalarda kazandığı dereceyle ülkeyi temsil edecek'e olan destek gözlerden kaçmadı.