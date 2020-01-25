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’ün büyük başarısı

Giriş Tarihi: 25.1.2020 ABONE OL
Sibel Güngör’ün büyük başarısı
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kulübü sporcularından Sibel Güngör, 18-23 Ocak 2020 tarihleri arasında düzenlenen Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda 68 kilo Kadınlar kategorisinde gösterdiği başarılı performansıyla milli takıma seçilerek İstanbul'da düzenlenecek Uluslararası Türkiye Açık Tekvando (Turkish Open) Turnuvası'nda ülkeyi temsil etmeye hak kazandı. Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada mücadele eden Güngör, Gençler 68 kilo kadınlar kategorisinde 8'inci sıraya yerleşerek İstanbul'da düzenlenecek Uluslararası Türkiye Açık Taekwando Turnuvası'nda ülkeyi temsil edecek. Ankara'da organize edilen Gençler Türkiye Şampiyonası'nda kıran kırana geçen müsabakalarda kazandığı dereceyle ülkeyi temsil edecek Güngör'e olan destek gözlerden kaçmadı.
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Sibel Güngör’ün büyük başarısı
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