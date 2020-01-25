Toroslar’da büyük heyecan

BUGÜN NELER OLDU

Mersin'deToroslar Belediyesi tarafından Arslanköy'de düzenlenecek Kar Festivali ile çocuk, genç, yaşlı herkes, kış sporlarının, eğlencenin, açık hava etkinliklerinin ve eşsiz doğa manzarasının tadını çıkaracak. Bugün ve yarın olmak üzere 2 gün boyunca sürecek festivale, Kar Voleybolu Türkiye Şampiyonası da damga vuracak. Türkiye'de ikinci, Akdeniz'de ise ilk kez Mersin'de Toroslar'da yapılacak olan şampiyona aynı zamanda 2020 yılı Kar Voleybolu sezonunun da açılışını yapacak. Toroslar Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu işbirliğiyle düzenlenecek şampiyonada; 6 erkek ve 5 kadın takımı olmak üzere toplam 44 sporcu kıyasıya mücadele edecek. Şampiyon takımlar, Nisan ayında Avusturya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na katılım hakkı da kazanacak. Arslanköy Yaylası'ndaki festival alanında yapılacak şampiyona, grup maçları ile başlayacak. Toroslar Belediyesi'nce derece alan ilk dört takıma toplamda 20 bin TL para ödülü verilecek.