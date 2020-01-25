‘Türkler Geliyor’ filmini izlediler

BUGÜN NELER OLDU

Gaziantep'te, 17 Ocak'ta vizyona giren "Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı" adlı film, kent protokolünce izlendi. Şahinbey Kongre Merkezi'ndeki gösterime Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Derya Bakbak, Ali Şahin, Ahmet Uzer, Müslüm Yüksel, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve diğer ilgililerle çok sayıda vatandaş katıldı. Gösterimin sonunda yapımcı Mehmet Bozdağ ile başrol oyuncuları Emre Kıvılcım, Ece Çeşmioğlu, Levent Özdilek, Eren Vurdem, Ebru Özkan, Seray Kaya, Ogün Kaptanoğlu, Cemal Hünal, Selda Alkor, Serdar Gökhan ve Sezgin Erdemir sanatseverleri selamladı. Sevenleriyle hatıra fotoğrafı çektiren oyuncular, Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'e yüzük, Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu'na da börk hediye etti.