Vali Demirtaş: Vatandaşlarımıza kaliteli sağlık hizmeti vereceğiz

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AdanaValisi Mahmut Demirtaş, Aladağ ilçesinde Şehit Adem Oğuz Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencileri için yaptırılan ve bu yıl hizmete giren yurt binasında incelemelerde bulundu. Yurdun durumu ve fiziki şartları hakkında İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Uygar İnal'dan bilgiler alan Vali Demirtaş, Adana'da eğitim ve öğretim konusunda çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini ifade etti. Yurt ziyaretinin ardından Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek vatandaşlara verilen sağlık hizmetleri hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Demirtaş, hastalarla da sohbet ederek "Geçmiş olsun" temennilerini iletti. Demirtaş, hastanede verilen nitelikli sağlık hizmetlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Bizler, siz yetkilileri dinleyerek kurumlarımızın daha verimli çalışmasını sağlayabilir, hastanelerimizden hizmet alan vatandaşlarımızı en verimli ve kaliteli sağlık hizmeti ile buluşturabiliriz" dedi.