Yangında malları böyle kurtardılar

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Adana'da Mobilyacılar Sitesi'nde bir atölyede çıkan yangında esnaf eşyaların yanmaması için seferber oldu. Alevlerin arasına dalan sitedeki esnaflar canlarını hiçe sayarak el birliğiyle atölyedeki mobilyaları dışarı çıkarmayı başardı.Yangın Merkez Yüreğir İlçesi Girne Bulvarı D-400 Karayolunda bulunan Mobilyacılar Sitesi'nde meydana geldi. Atölyede bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Havanın rüzgarlı olması nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü ve atölye alevler içinde kaldı. Sitedeki esnaf bir taraftan itfaiye haber verirken diğer taraftan da yangını söndürmek için canla başla çalıştı. Sitedeki esnaflar el birliğiyle atölyeye girerek içeride bulunan mobilyaları dışarı çıkarmak için sbüyük çaba sarf ettiler. Esnaflar atölyedeki mobilyaları birbirlerine destek vererek çıkartmayı başardılar. Çok sayıda itfaiye ekiplerinin sevk edildiği yangın yaklaşık 30 dakika sonra kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken, çıkış nedeni araştırılıyor.