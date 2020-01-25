Yaya ve sürücülere broşürlü uyarı

Kahramanmaraş'ta
trafik polisleri, yaya
geçitlerinde sürücü ve
yayaları kurallara uymaları
konusunda uyardı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Trafik Tescil Denetleme
Şube Müdürlüğü polis
ekipleri, Dulkadiroğlu
ilçesi Trabzon Bulvarı'ndaki
ışıklı ve ışıksız yaya geçitlerinde
vatandaşlara eğitim verdi.
Ekipler, hazırladıkları el broşürünü
yaya geçitlerini kullanan
vatandaşlara dağıtarak
bilgilendirmede bulundu.
Trafikte seyreden sürücüleri
de durduran polis ekipleri,
yayalara yol hakkı tanımaları
konusunda hassas olmalarını
istedi. Trafik ekiplerinin
vatandaşları bilgilendirme
yapmasından dolayı memnuniyetini
dile getiren bir vatandaş,
"Yayaların değerli olduğu
ülkemizde bu eğitim çalışmalarının
yayalar için faydalı olacağına
inanıyorum" dedi.