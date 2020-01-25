Yaya ve sürücülere broşürlü uyarı

BUGÜN NELER OLDU

Kahramanmaraş'tatrafik polisleri, yayageçitlerinde sürücü veyayaları kurallara uymalarıkonusunda uyardı.İl Emniyet MüdürlüğüTrafik Tescil DenetlemeŞube Müdürlüğü polisekipleri, Dulkadiroğluilçesi Trabzon Bulvarı'ndakiışıklı ve ışıksız yaya geçitlerindevatandaşlara eğitim verdi.Ekipler, hazırladıkları el broşürünüyaya geçitlerini kullananvatandaşlara dağıtarakbilgilendirmede bulundu.Trafikte seyreden sürücüleride durduran polis ekipleri,yayalara yol hakkı tanımalarıkonusunda hassas olmalarınıistedi. Trafik ekiplerininvatandaşları bilgilendirmeyapmasından dolayı memnuniyetinidile getiren bir vatandaş,"Yayaların değerli olduğuülkemizde bu eğitim çalışmalarınınyayalar için faydalı olacağınainanıyorum" dedi.