Zehire dev operasyon

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Gaziantep'tedüzenlenen dev uyuşturucu operasyonunda 31 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü Yeditepe Mahallesinde başta narkotik, asayiş olayları olmak üzere suç işlenmesinin önlenmesi ve torbacı tabir edilen sokak satıcılarına yönelik helikopter, drone ve dedektör köpeklerin desteği ile 710 polisin katıldığı operasyon düzenledi. Mahallenin abluka altına alınıp, yol kapaması yapılarak umuma açık yerler, sokak girişleri, araçlar, şahıslar ve daha önceden belirlenen adreslere baskın düzenlenen operasyonda toplam 3 kilo 500 gram eroin, 1 kilo 100 gram esrar, 900 gram metamfetamin, 230 gram Bonzai, 80 adet Ecstasy, 70 adet Captagon, 5 adet hassas terazi, 6 tabanca ve 4 pompalı tüfek ele geçirildi. Operasyonda 31 şahıs gözaltına alındı.