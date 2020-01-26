Adliye personeli kan bağışı için sıraya girdi

BUGÜN NELER OLDU

AdanaBölge Adliye Mahkemesi personeli, ikinci kez düzenlenen kan bağışı kampanyası ile Kızılay'a destek verdi. Adliyede düzenlenen ve yoğun ilgi gören kan bağışı kampanyasına Adalet Komisyonu Başkanı Hakan Kuzu, Cumhuriyet Başsavcısı Sabri Beytorun, Türk Kızılay'ı Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı ile adliyede görev yapan çok sayıda hakim-savcı ve yargı çalışanı destek verdi. Başsavcı Sabri Beytorun, kan bağışının toplumsal bir sorumluluktur ve aynı zamanda duyarlı bir vatandaş olmanın gereği olduğunu dile getirdi. Beytorun, "Kan verip hayat kurtaran bir kurum olmak için Kızılay ile ortaklaşa bu çalışmaya imza attık. Adliyemizde, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da gönüllü kan bağışçıları, bu etkinliğe katılarak insani duyarlılıklarını gösterdiler. Etkinliğe katılarak duyarlılık gösteren, bir hayatın kurtarılmasına vesile olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.