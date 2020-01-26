Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Atatürk Portreleri sergisi Sanat Galerisinde açıldı

Atatürk Portreleri sergisi Sanat Galerisinde açıldı

Giriş Tarihi: 26.1.2020 ABONE OL
Atatürk Portreleri sergisi Sanat Galerisinde açıldı
Atatürk'ün Gaziantep'i ziyaretlerinin 87'nci yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında SANKO Sanat Galerisi'nde Etem Çalışkan Çizgileri ile "Atatürk Portreleri" sergisi açıldı. Adı Atatürk ile özdeşleşmiş dünyaca ünlü ressam, hattat ve kaligrafi ustası Etem Çalışkan'ın birbirinden güzel Atatürk portrelerinin, Gaziantepli sanatseverlerle buluştuğu sergi açılışına Şahinbey Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Ceyda Gürsel, dizi ve sinema oyuncusu Menderes Samancılar, SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, SANKO Park AVM Müdürü Niyazi Büyükaksu, İşletme Müdürü Taner Neng, SANKO Sanat Galerisi Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Halil Çiçek, Yürütme Kurulu Üyesi Murat Köylüoğlu, mozaik sanatçısı Mehmet Yılmaz, AVM yetkilileri ve sanatseverler katıldı. SANKO Holding tarafından düzenlenen sergide, Türkiye'nin ünlü Atatürk Ressamı, asırlık çınar Etem Çalışkan'ın birbirinden güzel Atatürk Portrelerinden seçilen 20 resmi sanatseverlerle buluşturuldu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Atatürk Portreleri sergisi Sanat Galerisinde açıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN