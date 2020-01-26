Atatürk Portreleri sergisi Sanat Galerisinde açıldı

BUGÜN NELER OLDU

Atatürk'ünGaziantep'i ziyaretlerinin 87'nci yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında SANKO Sanat Galerisi'nde Etem Çalışkan Çizgileri ile "Atatürk Portreleri" sergisi açıldı. Adı Atatürk ile özdeşleşmiş dünyaca ünlü ressam, hattat ve kaligrafi ustası Etem Çalışkan'ın birbirinden güzel Atatürk portrelerinin, Gaziantepli sanatseverlerle buluştuğu sergi açılışına Şahinbey Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Ceyda Gürsel, dizi ve sinema oyuncusu Menderes Samancılar, SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, SANKO Park AVM Müdürü Niyazi Büyükaksu, İşletme Müdürü Taner Neng, SANKO Sanat Galerisi Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Halil Çiçek, Yürütme Kurulu Üyesi Murat Köylüoğlu, mozaik sanatçısı Mehmet Yılmaz, AVM yetkilileri ve sanatseverler katıldı. SANKO Holding tarafından düzenlenen sergide, Türkiye'nin ünlü Atatürk Ressamı, asırlık çınar Etem Çalışkan'ın birbirinden güzel Atatürk Portrelerinden seçilen 20 resmi sanatseverlerle buluşturuldu.