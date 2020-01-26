Ay’dan CHP’lilere sert tepki

BUGÜN NELER OLDU

AKParti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, CHP Adana milletvekilleri ve yöneticilerinin, günlerdir İncirlik ve Temsa üzerinden 'işçi dostu' görüntüsü vermeye çalıştıklarını ifade ederek, "Mağduriyetler üzerinden siyasi rant devşirmeye çalışan bu zihniyeti kınıyorum" dedi. Başkan Ay, "Yönettikleri belediyelerde, özellikle Adana'da binlerce işçi kardeşimizi kapının önüne koyan bu zihniyet, utanmandan 'işçilerimizin yanındayız' diyor. Amaçları belli, dikkatleri başka yöne çevirip, binlerce işçiyi işinden etmelerinin konuşulmasını istemiyorlar. CHP milletvekilleri ve yöneticileri, siyasi ahlaktan uzak bir hareketle, çok vicdani bir meselede bile siyasi rant devşirme peşindeler. İşçi kardeşlerimizin mağduriyetini bu şekilde suistimal etmeleri, utanç verici bir harekettir" ifadelerini kullandı.