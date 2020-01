Demirtaş’a Dünya Gümrük Günü ziyareti

'DünyaGümrük Günü' kutlamaları kapsamında Adana Gümrük Müdürü Mehmet Tatar, İncirlik Gümrük Müdürü Şeref Avcı, Yumurtalık Serbest Bölge Gümrük Müdürü Mehmet Ali Esmeroğlu ve BOTAŞ Gümrük Müdürü Sıtkı Cengiz Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret etti. Vali Demirtaş, Türkiye'nin 1953 yılında üye olduğu Dünya Gümrük Örgütü''nün ilk defa toplandığı 26 Ocak 1953 tarihi dikkate alınarak her yıl 26 Ocak tarihinde kutlanan Dünya Gümrük Günü'nü tebrik ettiğini dile getirdi. Dünya Gümrük Günü'nün bu yılki temasının "İnsanoğlu, Refah ve Gezegenimizin Sürdürülebilirliğinde Gümrükler" olduğunu hatırlatan Vali Mahmut Demirtaş, Dünya Gümrük Örgütünün yeni vizyonunun ise "Refah düzeyi daha yüksek ve daha güvenli bir dünya için gümrükleri bir araya getirme, sınırlar ayırır, gümrükler birleştirir" olarak belirlendiğini aktardı. Gümrüklerde yapılan her türlü iş ve işlemlerin hem sınır güvenliğine hem de ekonomik kalkınmaya önemli katkılar sağladığına değinen Vali Mahmut Demirtaş, küreselleşen dünyada uluslararası ticaretin gelişmesine paralel olarak, taşıt, eşya ve yolcu hareketliliğinin artmasıyla, gümrüklerin öneminin her geçen gün daha da arttığını vurguladı.

BUGÜN NELER OLDU