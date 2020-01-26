Deri fabrikasının bekçisi öldü

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Adana'da, deri fabrikasında çıkan yangında içeride mahsur kalan bekçi Mehmet Emin Turgut, hayatını kaybetti. Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'nde meydana geldi. Yaklaşık 5 bin metrekare alana kurulu deri fabrikasından alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ve polise bilirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri, fabrikada bekçi olarak çalışan Mehmet Emin Turgut'un içeride olduğunu belirledi. Rüzgarlı hava nedeniyle yangın, fabrikanın imalat ve depo kısımlarını da sardı. İtfaiye ekiplerinin 4 arazöz ve iki tankerle müdahale ettiği yangın, yaklaşık bir saatte kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle fabrikanın çatısında da çökmeler yaşandı.