Emekli öğretmen Altınışık’ın hayat enerjisi

BUGÜN NELER OLDU

EmekliMatematik Öğretmeni Ganimet Altınışık, 3'üncü kişisel sergisini Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Sanat Galerisinde açtı. Resimle hayat enerjisini yeniden bulduğunu dile getiren Altınışık, sergilerin kendisini oyaladığını ve dinç tuttuğunu söyledi. MTSO Sanat Galerisi, emekli öğretmen Ganimet Altınışık'ın resim sergisine ev sahipliği yapıyor. Retrospektif resim sergisi açan sanatçı, yağlı boya tekniğiyle hazırladığı 30 eserini sanatseverlerin beğenisine sundu. 'Dünden Bugüne' isimli serginin açılışına, MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol, Mersin Kent Konseyi Başkanı Faik Burkgazi, galeride sergi açan sanatçılar ile çok sayıda davetli katıldı. Açılışta bir konuşma yapan Altınışık, emekli olduktan sonra arkadaşının tavsiyesi üzerine resim yapmaya başladığını ve aktif olarak devam ettiğini söyledi. Bu sergisinin 3'üncü kişisel sergisi olduğunu belirten Altınışık, "Dünden bugüne isimli sergim pek çok yılı kapsıyor, yani retrospektif. Kendimi meşgul etmek üzere resim yapıyorum. Genellikle çektiğim fotoğrafları resmediyorum" dedi.