Fırtına seraları yerle bir etti

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Anamur ve Tarsus ilçesinde etkili olan fırtına, seralarda zarara yol açtı. Anamur Kızılaliler Mahallesi'nde Mustafa Soy'a ait yaklaşık 5 dönüm muz serasını dağıttı. Anamur-Bozyazı Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, bölgede incelemelerde bulundu. Gümüş, sevindiren tek durumun, seranın sigortalı olduğunu söyledi. Gümüş, Anamur Kaledran Anıtlı Mahallesi'nde açık muz seralarında etkili olan fırtınanın, Bozyazı Tekmen Mahallesi'nde de seraları yıktığını kaydetti. Tüm ekiplerin üreticilerden gelebilecek şikayetlere göre teyakkuzda olduğunu anlatan Gümüş, naylonların da uçtuğunu dile getirdi. Kaledran bölgesinde açık muz serası ve meyve ağaçlarının etkilendiğini kaydeden Gümüş, çilek seralarının da fırtınadan etkilendiğini belirtti. Zararın hasar tespit çalışmalarından sonra ortaya çıkacağı kaydedildi. Mersin'in Anamur ilçesinin ardından Tarsus ilçesinde de meydana gelen şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle seraların naylon kaplamaları zarar gördü. İlçede dün akşam saatlerinde etkisini gösteren şiddetli rüzgar ve fırtına Yeşiltepe Mahallesi'nde çiftçi Uğurcan Gökben'e ait yaklaşık 20 dönüm seranın naylon kaplamalarını uçurdu. Gökben, kabak ve patlıcan ekili 250 serada işçileri ile zarar gören naylon kaplamaları topladı. Geçtiğimiz ay etkisini gösteren şiddetli yağışın ardından parçalanan naylon kaplamaların bu kez şiddetli rüzgar ve fırtınanın etkisiyle uçtuğunu belirten Gökben, 150 bin TL borç ile yeni naylonlar aldığını söyledi.