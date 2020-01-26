Gönüllü gençler yetimleri sevindirdi

BUGÜN NELER OLDU

KahramanmaraşBüyükşehir Belediyesi bünyesinde "iyilikte yarışıyoruz" sloganı ile ihtiyaç sahibi vatandaşların yardımına koşan Gönüllü Gençlik Hareketi, Yetim Koordinasyon Merkezindeki çocuklarla buluştu. Kültür Park Okuma Salonunda kahvaltı yapan çocuklar, ardından Kurtuluş Destanı Panorama Müzesini ziyaret ederek kahraman şehrin tarihiyle ilgili bilgiler aldılar. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin 100'ücü yıl etkinlikleri kapsamında Demokrasi Meydanı'nda hizmete sunduğu Dijital Milli Mücadele Konteyner'ı da gezen çocuklar yaşadıkları kentin önemini ve kahraman şehirde yaşamanın gururunu bir kez daha hissettiler.