Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde muhteşem eserler

BUGÜN NELER OLDU

YakınDoğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı ve sanatçı Prof. Dr. Erdal Aygenç'in "Eski Zaman Kıbrıs Figürleri", "Sevda Kuşun Kanadında" ve "Adım Kırmızı" adlı 207 eserden oluşan üç kişisel resim sergisi ile Kırgızistanlı sanatçı Kubanychbek Ibragimov'e ait "Gerçeklik Rüyası" adlı 34 eserden oluşan kişisel resim sergisi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu tarafından açıldı. Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonunda, yer alan sergilerin açılışına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu başta olmak üzere, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel, rektör yardımcıları, dekanlar, davetli, misafirler ile konuk sanatçılar katıldı. Sergiler, 31 Ocak tarihine kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi sergi salonunda ziyaret edilebilecek.