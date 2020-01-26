Marius Sumudica: Ben 17 senedir böylesini görmedim

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'in 19. haftasında başkentte Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup olan, maçın sonucunu hak etmediklerini söyledi. Rumen hoca,şeklinde konuştu.Sumudica, oyuncuları'ın çok büyük bir hatayla penaltıya sebebiyet verdiğini, kalecilerinin topa dokunmasına rağmen çıkartamadığını ifade ederek, "dedi.