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Marius Sumudica: Ben 17 senedir böylesini görmedim

FK’nın Rumen hocası, maçın hakkının yenilgi olmadığını belirterek, “17 yıllık kariyerimde maçta olanlar başıma gelmemişti” dedi

Giriş Tarihi: 26.1.2020 ABONE OL
Marius Sumudica: Ben 17 senedir böylesini görmedim
Süper Lig'in 19. haftasında başkentte Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup olan Gaziantep FK'nın teknik direktörü Marius Sumudica, maçın sonucunu hak etmediklerini söyledi. Rumen hoca, "Rakibimiz ilk yarıda net fırsatlar yakalayamadı, sadece oyunun sonunda risk aldığımızda birkaç fırsat yakaladı. 17 yıllık kariyerimde maçta olanlar başıma gelmemişti. Penaltıyı kaçırdık, kaleciden dönen topta golü bulduk. Muhammet Demir biraz içeri girmiş top vurulmadan önce hakem VAR'a gitti, golü iptal etti" şeklinde konuştu.

AH KANA BIYIK AH!
Sumudica, oyuncuları Kana Bıyık'ın çok büyük bir hatayla penaltıya sebebiyet verdiğini, kalecilerinin topa dokunmasına rağmen çıkartamadığını ifade ederek, "Sonra yine bir gol bulduk, bence santimetre bile değildi, milimetreydi o milimetre belki ofsayt belki ofsayt değil. Allah Gençlerbirliği'nin yanındaydı, onlar şanslıydı, bizim kazanmamızı istemedi" dedi.
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Marius Sumudica: Ben 17 senedir böylesini görmedim
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